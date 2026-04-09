Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pemerkosa Perempuan ODGJ di Pamekasan Terungkap Berkat Tes DNA, Pelaku Ternyata

Kamis, 09 April 2026 – 08:01 WIB
Tim Reskrim Polres Pamekasan merilis pengungkapan kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas di Kabupaten Pamekasan. (ANTARA/ HO-Polres Pamekasan)

jpnn.com - Penyidik Polres Pamekasan, Jawa Timur berhasil mengungkap pelaku pemerkosaan pada perempuan penyandang disabilitas/ODGJ asal Desa Palengaan melalui tes DNA (Deoxyribonucleic Acid).

"Tes DNA dilakukan, karena yang menjadi korban pemerkosaan mengalami gangguan mental dan tidak bisa menyebutkan siapa pelakunya," kata Kepala Bagian Operasional (KBO) Reskrim Polres Pamekasan Iptu Herman Jayadi, dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media di Mapolres Pamekasan, Rabu (8/4/2026).

Warga yang menjadi korban pemerkosaan hingga hamil itu berinisial H (41).

Baca Juga:

Kasus itu dilaporkan keluarga korban ke Mapolres Pamekasan pada 6 Januari 2026.

Menurut Herman, kejadian ini bermula saat keluarga korban mendapati saudari H dalam kondisi hamil.

Kemudian, pada 28 Desember 2025, korban melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dan diduga pelaku merupakan iparnya sendiri.

Baca Juga:

Mengingat kondisi korban yang mengalami gangguan mental, penyidik menghadapi kendala karena korban tidak dapat memberikan keterangan secara langsung.

?"Guna membuat terang perkara ini, penyidik melakukan pendampingan psikolog terhadap korban serta menempuh prosedur ilmiah berupa tes DNA Paternitas melalui Laboratoris Kriminalistik Bid Dokkes Polda Jatim," ujar Herman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemerkosa  pemerkosaan  perempuan odgj  Pamekasan  polres pamekasan  ODGJ  tes dna 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp