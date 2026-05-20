Pemesanan Awal Chery Q Dibuka, Harga Rp 200 Jutaan

Rabu, 20 Mei 2026 – 18:57 WIB
Pengumuman prebook Chery Q di Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Chery mulai membuka keran pemesanan awal untuk mobil listrik terbarunya, Chery Q, yang diposisikan bermain di segmen harga Rp200 jutaan.

Chery Q menawarkan kombinasi desain modern, fitur melimpah, dan produksi lokal.

Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania mengatakan periode pre-booking Chery Q sudah resmi dibuka untuk konsumen Indonesia melalui situs resmi perusahaan.

“Chery Indonesia resmi membuka periode pre-booking Chery Q untuk konsumen Indonesia, dan booking ini bisa dilakukan secara online di website resmi kami,” ujar Budi di Jakarta.

Meski harga resminya belum diumumkan, Chery memberi sinyal mobil listrik tersebut bakal dijual di kisaran Rp200 juta.

Pengumuman harga lengkap disebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Periode pemesanan awal dibuka hingga 15 Juli 2026 tanpa batas kuota.

Konsumen yang melakukan pemesanan selama masa pre-booking juga akan mendapat paket tambahan bernama “Sigma Package”.

