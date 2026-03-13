Close Banner Apps JPNN.com
Pemesanan Mobil Listrik Selama IIMS 2026 Meningkat

Jumat, 13 Maret 2026 – 18:58 WIB
Pemesanan Mobil Listrik Selama IIMS 2026 Meningkat
Pameran otomotif di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Tren kendaraan listrik tampak makin menguat di ajang Indonesia International Motor Show 2026.

Selama 11 hari pameran berlangsung, minat pengunjung terhadap mobil listrik dan teknologi elektrifikasi tercatat meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Project Manager IIMS 2026, Rudi MF, mengungkapkan bahwa penjualan kendaraan listrik selama pameran naik lebih dari 30 persen dibandingkan edisi sebelumnya.

Kenaikan, bahkan melampaui pertumbuhan kendaraan berbasis mesin pembakaran internal yang hanya meningkat sekitar 15 persen.

Meski penyelenggara tidak merilis angka pasti surat pemesanan kendaraan (SPK), total nilai transaksi sepanjang pameran tercatat mencapai sekitar Rp95 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen masih didominasi transaksi kendaraan roda empat.

Menariknya, porsi kendaraan listrik—termasuk mobil listrik murni dan plug-in hybrid—kini menyumbang sekitar 40 persen dari total transaksi kendaraan.

Angka itu meningkat dari tahun lalu yang berada di kisaran 36 persen.



