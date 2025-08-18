Pemilihan Ketum ILUNI UI 2025 Sudah Dekat, Rapin Mudiardjo Janji Perkuat Dana Abadi

jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan langsung Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025 dengan agenda utama memilih ketua umum periode 2025-2028 sudah menyelesaikan tahapan kampanye. Ada tujuh kandidat yang turut serta dalam pemilihan.

Ketua Umum ILUNI UI 2022-2025 Didit Ratam mengaku bangga dengan tujuh alumni UI terbaik yang siap melanjutkan tongkat estafet untuk mengabdi di ILUNI UI.

Dia mengatakan peran alumni UI di mana pun berada harus menjadi katalisator bagi sesama alumni, almamater, bangsa, dan negara.

"Peran ini yang sudah kami inisiasi melalui program-program ILUNI UI 2022-2025 yang dirasakan dampaknya oleh alumni, almamater, dan masyarakat lebih luas," kata Didit, Senin (18/8).

Dia berharap program yang sudah berjalan baik selama periode 2022-2025 bisa dilanjutkan dalam periode berikutnya.

Rapat pleno penetapan calon ketum ILUNI UI 2025-2028 di IASTH UI sebelumnya, telah menetapkan tujuh kandidat yang lolos verifikasi, setelah mengembalikan formulir pendaftaran dan mengumpulkan surat dukungan alumni dari minimal 11 fakultas.

Ketujuh calon ketum tersebut adalah alumni-alumni terbaik yang datang dari 6 fakultas yang ada di UI.

Mereka adalah Bonifasius Hargens (FISIP 2000, nomor undian 1), M Pradana Indraputra (FEB 2010, Nomor Undian 2). Lalu ada Ivan Ahda (FPsi 2003, nomor undian 3), Ratu Febriana (FIB 1996, nomor undian 4).