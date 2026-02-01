Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Bangka Belitung

Pemilik Tambang Timah Ilegal di Bangka Tengah Jadi Tersangka

Minggu, 01 Februari 2026 – 09:05 WIB
Pemilik Tambang Timah Ilegal di Bangka Tengah Jadi Tersangka - JPNN.COM
Polres Bangka Tengah menyita barang bukti dari tersangka penambangan bijih timah ilegal, Sabtu (31/1/2026). ANTARA/Ahmadi

jpnn.com - Penyidik Polres Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus penambangan ilegal.

Tambang timah ilegal itu berada areal izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah, di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Kapolres Bangka Tengah AKBP I Gede Nyoman Bratasena menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan timah ilegal di lokasi tersebut.

Baca Juga:

Dua tersangka itu berinisial AC dan FR. Keduanya ditetapkan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Tengah.

"Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Polres Bangka Tengah untuk kepentingan penyidikan," kata AKBP Bratasena.

Dia menjelaskan FR berperan sebagai koordinator lapangan, sementara AC merupakan pemilik tambang timah ilegal tersebut.

Baca Juga:

Saat penindakan di lokasi kejadian, petugas mendapati empat orang, namun dua di antaranya melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran.

"Terkait dua orang yang melarikan diri, saat ini masih dilakukan pelacakan," kata dia.

Polres Bangka Tengah menetapkan dua tersangka kasus penambangan timah ilegal. Salah satu tersangkanya pemilik tambang timah ilegal itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tambang timah ilegal  pemilik tambang  Tersangka  bangka tengah  penambangan ilegal 
BERITA TAMBANG TIMAH ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp