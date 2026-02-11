Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pemilik Tanah Bentrok dengan Pengembang Gegara Diduga Serobot Lahan 1,3 Hektare

Sabtu, 07 Maret 2026 – 00:21 WIB
Pemilik Tanah Bentrok dengan Pengembang Gegara Diduga Serobot Lahan 1,3 Hektare - JPNN.COM
Ilustrasi bentrokan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, CIKARANG - Kericuhan terjadi di Jalan Soka Delta Silikon 3, kawasan industri Kabupaten Bekasi, setelah seorang warga yang mengeklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 1,3 hektare memprotes dugaan penyerobotan tanah oleh pihak pengembang.

Insiden tersebut bermula ketika pemilik lahan memasang spanduk yang menyatakan kepemilikan atas tanah tersebut. Namun tak lama berselang, sejumlah petugas keamanan yang diduga berasal dari pihak pengembang datang dan mencabut spanduk tersebut.

Aksi pencabutan spanduk itu memicu ketegangan di lokasi. Pemilik lahan yang tidak terima berusaha menghalangi petugas keamanan, hingga terjadi adu mulut yang berujung kericuhan.

Baca Juga:

Pemilik lahan, Tamami Imam Santoso mengeklaim telah membeli tanah tersebut dari warga bernama Jarin bin Rahim pada tahun 1990. Lahan itu tercatat dalam Letter C Desa Nomor 390 dan diperkuat dengan surat segel tertanggal 17 Juni 1991 yang diketahui kepala desa setempat.

“Setelah saya membeli lahan itu, pengelolaannya saya serahkan kepada warga sekitar untuk ditanami sayur-sayuran agar bisa dimanfaatkan,” kata Imam kepada wartawan.

Imam mengaku terkejut ketika mengetahui lahan yang diklaim miliknya itu telah digusur oleh pihak pengembang. Dia kemudian mendatangi pihak desa dan kecamatan untuk mempertanyakan status lahan tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, dia juga sempat mengikuti audiensi di kantor kecamatan dengan membawa dokumen kepemilikan tanah. Namun dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang disebut tidak menunjukkan dokumen kepemilikan mereka.

“Kami sudah datang ke kecamatan dan membawa seluruh berkas kepemilikan. Tetapi sampai sekarang mereka tidak pernah menunjukkan dokumen kepemilikan di forum itu,” ujarnya.

Pemilik tanah di kawasan Cikarang, Bekasi bentrok dengan pengembang yang diduga menyerobot lahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sengketa lahan  pengembang  pemilik tanah  Bentrok 
BERITA SENGKETA LAHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp