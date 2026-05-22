JPNN.com - Kriminal

Pemilik THM New Zone Medan Ditangkap Bareskrim Polri terkait Narkoba

Minggu, 24 Mei 2026 – 02:02 WIB
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. (ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri)

jpnn.com - Pemilik tempat hiburan malam (THM) New Zone di Medan, Sumatera Utara ditangkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Penangkapan dilakukan saat tim Bareskrim membongkar kasus dugaan peredaran narkoba New Zone.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut tim gabungan Subdit IV dan Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) melakukan penindakan di THM tersebut pada Sabtu dini hari pukul 03.25 WIB.

"Sejumlah barang bukti narkoba disita dari tempat kejadian perkara (TKP)," katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (23//5/2026).

Selain barang bukti, polisi juga mengamankan 34 orang yang terdiri atas owner (pemilik), manajer, staf, pengunjung dewasa, dan pengunjung anak di bawah umur.

"Terhadap 34 orang yang diamankan telah dilakukan cek urine dan sebagian orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba," ucapnya.

Untuk langkah selanjutnya, para pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terkait detail kasus itu, ia mengatakan akan disampaikan usai pemeriksaan selesai.

TAGS   THM New Zone  Medan  narkoba  Bareskrim Polri  Brigjen Eko Hadi Santoso 

