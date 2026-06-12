Pemilu 2029 Didominasi Pemilih Muda, PKB Jabar Siapkan Ribuan Pengurus Muda

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Barat melakukan langkah strategis menyongsong kontestasi politik di Pemilu 2029.

Memanfaatkan momentum pergelaran akbar PKB Jabar Fest yang akan dilaksanakan pada Minggu, (14/6/2026di Youth Centre Arcamanik, Kota Bandung, PKB Jabar siap mengukuhkan ribuan pengurus muda dari seluruh pelosok wilayah.

Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengungkapkan perhelatan politik 2029, konstelasi pemilih diproyeksikan bakal didominasi oleh generasi muda dari kalangan milenial dan Gen Z.

Menurunya, pembacaan serta respons terhadap aspirasi dan kepentingan pemilih muda hanya akan berjalan tepat dan efektif jika diarsiteki langsung oleh para pengurus yang juga berasal dari kalangan muda.

"Anak muda itu paling tahu cara berkomunikasi dengan sesama anak muda. Kalau pemilih di 2029 nanti mayoritas diisi Gen Z dan milenial, maka tidak ada cara lain selain memercayakan mesin partai ini dipegang oleh anak muda juga. Kami tidak ingin sekadar mengklaim ramah anak muda, tapi kami berikan kunci dapurnya langsung kepada mereka," ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Agenda pelantikan atau inagurasi massal ini akan melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang mengomandoi struktur partai di level kecamatan. Saat ini, tercatat ada sekitar 627 DPAC PKB yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat.

Menariknya, seluruh jajaran kepengurusan tersebut kini diisi oleh anak-anak muda, menyusul adanya kebijakan berani dari DPW PKB Jawa Barat yang membatasi usia maksimal pengurus DPAC di angka 35 tahun.

Huda mengakui bahwa penerapan pembatasan umur ini bukanlah perkara mudah dan sempat memicu resistensi dari sejumlah aktivis senior di internal partai.