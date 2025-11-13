Pemimpin Uni Afrika Klaim Tak Ada Genosida Kristen di Nigeria

jpnn.com - Ketua Komisi Uni Afrika Mahmoud Ali Youssouf menegaskan tidak ada genosida di Nigeria utara, menepis tuduhan yang sempat mencuat setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Tidak ada genosida di Nigeria utara,” kata Youssouf dalam pengarahan di markas besar PBB, New York, Rabu, ketika diminta menanggapi tuduhan tersebut.

Ia menambahkan, Uni Afrika telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa situasi di Nigeria utara tidak dapat disamakan dengan kekejaman yang terjadi di Sudan atau bagian timur Republik Demokratik Kongo.

Sebelumnya, Presiden Trump menuduh adanya genosida terhadap umat Kristen di Nigeria.

Tuduhan itu mendorongnya memerintahkan militer AS menyiapkan kemungkinan tindakan terhadap kelompok militan Islam di negara tersebut.

Pemerintah Nigeria dengan tegas membantah klaim adanya genosida terhadap warga Kristen dan menegaskan komitmennya memerangi terorisme di seluruh wilayah.

“Pemerintah terus berupaya melindungi semua warga tanpa memandang agama serta menyambut dukungan internasional dalam bentuk bantuan nonmiliter,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria dalam pernyataan terpisah.

Nigeria selama bertahun-tahun menghadapi serangan dari kelompok bersenjata seperti Boko Haram dan afiliasinya, yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.