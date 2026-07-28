Permintaan Makam Melonjak, Harga Lahan di Al Azhar Memorial Garden Naik 36 Persen

jpnn.com, KARAWANG - Al Azhar Memorial Garden (AMG) merayakan hari jadinya yang ke-15 tahun.

Head of Business Development & Marketing AMG Reza Hidayatullah mengatakan perayaan ini menjadi pengingat sebagai pionir pemakaman khusus Muslim modern di Indonesia, sejak pertama kali didirikan pada 2011 oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar.

Sebagai pionir, AMG menghadapi tantangan yang tidak ringan di awal perjalanannya, mengenalkan konsep pemakaman yang dikelola secara profesional namun tetap taat syariat kepada masyarakat yang saat itu lebih terbiasa dengan pemakaman konvensional.

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Namun seiring waktu, konsep ini terbukti menjawab kebutuhan nyata umat Islam di Indonesia.

"Menjadi pionir berarti kami harus siap menghadapi keraguan di awal, sekaligus bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa konsep yang kami tawarkan benar-benar memberikan manfaat. Setelah 15 tahun, kami bersyukur konsep ini telah diterima dan dipercaya oleh ribuan keluarga Muslim di Indonesia," ungkap Reza.

Adapun luas total kawasan yang dikelola AMG saat ini 25 Hektare atau kurang lebih sebanyak 20.000 lubang kubur.

Reza menjelaskan hingga 2026, sudah 90 persen lahan yang terjual. Bahkan, dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan harga lahan makam lantaran banyaknya permintaan.

"Terjadi 36 persen kenaikan harga lahan. Permintaan besar customer mendorong kenaikan harga kavling makam," serunya.