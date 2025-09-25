Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pemindahan Ibu Kota Buka Peluang Ekonomi Baru bagi Pelaku Budaya Betawi

Kamis, 25 September 2025 – 00:20 WIB
Dialog interaktif bertema “Transformasi Jakarta dari Ibu Kota Negara Menuju Kota Global dan Berbudaya yang Berkelanjutan” yang digelar Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku budaya Betawi untuk berkembang, khususnya melalui kolaborasi dengan sektor perhotelan.

Hal ini disampaikan oleh tokoh Betawi sekaligus mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Munir Arsyad, dalam dialog interaktif bertema “Transformasi Jakarta dari Ibu Kota Negara Menuju Kota Global dan Berbudaya yang Berkelanjutan” yang digelar Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).

Munir menilai, pelaku ekonomi budaya Betawi berpeluang untuk masuk ke dalam industri pariwisata dan hotel. Baik sebagai bagian dari promosi budaya ataupun dalam aspek komersial.

Ia mencontohkan, makanan khas seperti soto Betawi, kerak telor, atau nasi uduk Betawi bisa dihadirkan di restoran hotel untuk memperkaya pengalaman tamu.

Di sisi lain, pertunjukan seni seperti Lenong, Gambang Kromong atau Tari Betawi bisa menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan mancanegara.

Hotel juga dapat bekerja sama dengan seniman Betawi untuk mendekorasi ruang hotel, seperti menggunakan ornamen atau seni ukir Betawi pada interior hotel.

"Ini dapat menambah nilai estetika yang memperkenalkan budaya Betawi kepada para tamu," tutur Munir.

Selain itu, produk-produk kerajinan khas Betawi seperti topeng ondel-ondel, batik Betawi, dan miniatur rumah adat juga bisa dipasarkan sebagai suvenir eksklusif di hotel-hotel.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku budaya Betawi untuk berkembang

Budaya Betawi  pemindahan ibu kota  perhotelan  Jakarta 
