Pemkab Gresik Gandeng Habitat dan Trilliun Wujudkan Hunian Laik di Desa Campurejo

jpnn.com, GRESIK - Ratusan warga Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebentar lagi akan memiliki rumah laik huni.

Program pembangunan 145 rumah ditargetkan rampung pada Mei 2026, sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kualitas hunian warga di desa tersebut.

Program pembangunan rumah laik huni di Kecamatan Panceng merupakan hasil kolaborasi dengan organisasi non-profit Habitat for Humanity Indonesia.

Kepala Desa Campurejo Amudi menjelaskan dalam penyediaan hunian yang laik huni, pemerintah menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Agar program berjalan maksimal, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik menggandeng berbagai mitra untuk berkolaborasi, salah satunya organisasi non-profit Habitat for Humanity Indonesia.

“Karena anggaran DAK terbatas, ada 21 rumah yang perlu mendapatkan dukungan. Kami lantas bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia," kata Armudi.

Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah merancang program rumah laik huni selama empat tahun.

Pada pada tahun pertama difokuskan untuk perbaikan di RW 09, terutama dalam menangani rumah-rumah yang terlalu padat serta keluarga yang tinggal di lahan milik desa.