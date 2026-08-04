Pemkab Jembrana Hadirkan Kredit PMI Tanpa Bunga dan Rumah Singgah Pasien

jpnn.com, JEMBRANA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana meluncurkan dua program unggulan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua program tersebut menyasar sektor ketenagakerjaan dan layanan kesehatan.

Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Jembrana menghadirkan program Subsidi Kredit Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan.

Program ini bertujuan membantu calon PMI memperoleh pembiayaan keberangkatan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.

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Selain memberikan akses pembiayaan, pemerintah daerah juga memfasilitasi pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan kemampuan bahasa bagi calon PMI sesuai kebutuhan negara tujuan.

Melalui skema subsidi tersebut, calon pekerja cukup menunjukkan surat keterangan kerja (job letter) kepada bank untuk memperoleh fasilitas kredit.

"Berdasarkan hasil konsultasi dengan OJK dan BPK, pemerintah daerah diperbolehkan memberikan dukungan dalam bentuk subsidi kepada pihak perbankan. Melalui skema Subsidi Kredit PMI Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan ini, calon tenaga kerja cukup menunjukkan job letter kepada bank," kata Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui remitansi dari PMI sekaligus mencegah calon pekerja terjerat pinjaman berbunga tinggi.

Pemerintah juga menyiapkan pendampingan selama bekerja di luar negeri hingga membantu pengelolaan keuangan saat mereka kembali ke Indonesia agar dapat menjadi modal usaha produktif.