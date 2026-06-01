Pemkab Majalengka Dukung Pembangunan Bengkel Pesawat di Bandara Kertajati: Dongkrak Ekonomi Lokal

jpnn.com, MAJALENGKA - Bupati Majalengka Eman Suherman menyambut positif rencana pembukaan bengkel perawatan pesawat (MRO) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Ia menilai pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) tersebut bisa menjadi motor penggerak baru bagi konektivitas udara dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Pengembangan MRO, kata dia, perlu disikapi secara positif karena merupakan bagian dari penguatan ekosistem bisnis penerbangan di kawasan bandara.

Ia mengajak semua pihak melihat rencana tersebut secara objektif dan tidak mengaitkannya dengan isu pangkalan militer, karena MRO merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai bengkel perawatan pesawat.

"Pengembangan MRO harus dipandang sebagai upaya memperkuat industri penerbangan dan membuka peluang ekonomi baru bagi daerah," katanya.

Menurut dia, keberadaan fasilitas perawatan pesawat akan menjadi daya tarik bagi maskapai dan pelaku industri penerbangan, untuk meningkatkan aktivitas di BIJB Kertajati.

Ia meyakini aktivitas MRO akan berdampak pada meningkatnya lalu lintas penerbangan komersial, sehingga kawasan bandara dapat kembali berkembang.

"Kalau fasilitas perawatan pesawat tersedia di Majalengka, maka peluang tumbuhnya penerbangan komersial juga semakin besar karena ekosistem bisnisnya ikut terbentuk," ujarnya.