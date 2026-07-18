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JPNN.com - Daerah

Pemkab Muara Enim Hentikan Rekrutmen PPPK, Jadi ASN Baru Hanya lewat Seleksi CPNS

Sabtu, 18 Juli 2026 – 15:30 WIB
Pemkab Muara Enim Hentikan Rekrutmen PPPK, Jadi ASN Baru Hanya lewat Seleksi CPNS - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memastikan tidak akan lagi membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Ke depan, penerimaan aparatur sipil negara (ASN) hanya akan dilakukan melalui jalur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Kepastian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim, Drs Risman Effendi. 

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Menurut Risman, pemerintah telah menutup penambahan formasi PPPK. Karena itu, apabila terdapat kebutuhan pegawai baru dilingkungan Pemkab Muara Enim, pengadaannya hanya dapat dilakukan melalui seleksi CPNS. 

"Kalau penambahan PPPK tidak ada karena memang sudah ditutup. Jadi, PPPK tidak boleh ditambah lagi. Kalau memang ada penambahan pegawai, harus melalui proses seleksi CPNS," ujar Risman, Sabtu (18/7/2026). 

Meski rekrutmen PPPK dihentikan, Risman memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan untuk merumahkan tenaga PPPK yang telah diangkat. Seluruh PPPK yang ada tetap menjalankan tugas seperti biasa . 

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Risman menjelaskan, kemampuan keuangan daerah masih mencukupi untuk membayar gaji sekitar 8.000 PPPK yang saat ini bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 

"Sampai saat ini belum ada informasi terkait merumahkan PPPK. Jadi masih aman. Kemampuan keuangan daerah masih mampu untuk membayar gaji PPPK," jelas Risman. 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak lagi merekrut PPPK, ASN hanya akan melalui jalur CPNS.

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TAGS   PPPK Paruh Waktu  Muara Enim  PPPK  ASN  CPNS 
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