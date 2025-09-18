Pemkab Muba Berkomitmen Semua Pekerja di Musi Banyuasin Dapat Perlindungan yang Layak

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) terus berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja di daerah ini.

Terkait hal itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setkab Muba Dr. Ardiansyah SE MM bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Muba Herryandi Sinulingga melakukan koordinasi di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta.

Mereka diterima Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Hendra Nopriansyah dan Asisten Deputi R. Chandra Budiman.

Hasil koordinasi menunjukkan cakupan perlindungan di Muba hingga Juli 2025 telah mencapai 48,26 persen, dengan 103.079 pekerja terdaftar dari total potensi tenaga kerja 213.582 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.

Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah mengungkapkan pendaftaran terbesar berasal dari pekerja rentan desa yang didaftarkan melalui APBD Pemkab Muba.

“Capaian ini merupakan langkah signifikan dari posisi Desember 2024 yang hanya mencapai 41,65 persen dengan 88.958 tenaga kerja aktif. Kami masih perlu mengejar sekitar 21.311 peserta untuk mencapai target nasional 52,15 persen pada tahun 2025,” kata Hendra dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet SH melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesra Ardiansyah menegaskan komitmen Pemkab Muba untuk meningkatkan perlindungan bagi semua pekerja, baik yang menerima upah maupun pekerja rentan.

“Penting bagi kami untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk yang rentan di desa mendapatkan jaminan sosial. Meski capaian 48,26 persen, ini merupakan kemajuan. Kami bertekad untuk terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan agar target ini tercapai hingga akhir tahun 2025,” tegas Ardiansyah.