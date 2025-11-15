Close Banner Apps JPNN.com
Pemkab Tabanan Dukung Penuh Transformasi Pendidikan yang Berkualitas

Sabtu, 15 November 2025 – 12:00 WIB
Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada Kamis (13/11) lalu. Foto: dokumentasi Pemkab Tabanan

jpnn.com - Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mewakili Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada Kamis (13/11) kemarin.

Kehadiran Wakil Bupati Tabanan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus mendukung transformasi pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mendukung pendidikan menuju sistem pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan inklusif.

“Sejalan dengan visi mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua,” ucap I Made Dirga dalam keterangannya, pada Sabtu (15/11).

Adapun, agenda itu mengusung tema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026 tersebut turut dihadiri oleh Sekjen Kemendikdasmen, Pimpinan Komisi X DPR RI.

Kemudian, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bupati/Walikota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah pusat bersama kepala daerah di seluruh Indonesia memperkuat sinergi dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

TAGS   Transformasi pendidikan  pendidikan  Pemkab Tabanan  Bupati Tabanan  I Komang Gede Sanjaya  I Made Dirga  Digitalisasi 
