Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pemkab Tegal dan Kanim Pemalang Bahas Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi

Senin, 15 September 2025 – 20:54 WIB
Pemkab Tegal dan Kanim Pemalang Bahas Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi - JPNN.COM
Pemkab Tegal bersama jajaran Kanim Pemalang membahas rencana pembangunan kantor imigrasi. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, TEGAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal bersama Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang berkoordinasi terkait rencana pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Tegal, Senin (15/9).

Kegiatan koordinasi ini dihadiri Bupati Kabupaten Tegal, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tegal dan Plt. Kepala Kantor Imigrasi Pemalang Arief Yudistira.

Turut hadir jajaran pejabat struktural kantor imigrasi yang meliputi Kasi Lalu Lintas Keimigrasian, Kasi Intelijen dan Penindakan, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kasubsi Verifikasi Dokumen, hingga Kasubsi Teknologi Informasi.

Baca Juga:

Beberapa poin penting yang menjadi pembahasan antara lain persiapan pelayanan penerbitan paspor setiap hari kerja di MPP Kabupaten Tegal dan program layanan paspor simpatik.

Kemudian rencana pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Tegal, peninjauan lahan dan bangunan yang berpotensi dijadikan lokasi Kantor Imigrasi, yakni di Terminal Adiwerna dan Terminal Slawi serta audiensi bersama Bupati Kabupaten Tegal mengenai urgensi pembentukan Kantor Imigrasi.

Bupati Kabupaten Tegal M Ischak Maulana menyambut baik inisiatif ini mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian semakin meningkat.

Baca Juga:

"Dengan adanya kantor imigrasi di wilayah Tegal, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain untuk mengurus paspor maupun layanan keimigrasian lainnya," kata Ischak Maulana. (cuy/jpnn)

Pemkab Tegal membahas rencana pembentukan kantor imigrasi bersama jajaran Kanim Pemalang.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkab Tegal  kantor imigrasi  Kanim Pemalang  Layanan Imigrasi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp