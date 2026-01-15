Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Pemko Pekanbaru Bangun Kencana Mini Soccer, Fasilitas Olahraga Gratis untuk Warga

Kamis, 15 Januari 2026 – 21:00 WIB
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mencoba Kencana Mini Soccer Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus memperluas penyediaan sarana olahraga bagi masyarakat, melalui pembangunan Kencana Mini Soccer.

Lapangan mini soccer itu akan diresmikan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho pada Jumat 16 Januari 2026.

Kencana Mini Soccer Pemko Pekanbaru, sebuah lapangan mini soccer yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.

Lapangan tersebut dibangun di Kecamatan Sukajadi, tepatnya di kawasan Simpang Melur, lokasi bekas Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang lama.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang olahraga baru, sekaligus wadah interaksi sosial yang positif bagi warga sekitar.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan pembangunan Kencana Mini Soccer merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang mudah diakses dan bermanfaat luas.

Penggunaan lapangan juga dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya alias gratis.

“Fasilitas ini bisa digunakan masyarakat secara gratis. Syarat paling terpenting, kebersihan harus dijaga. Masuk bersih, pulang juga bersih. Jadwal penggunaan akan diatur agar semua warga mendapat kesempatan,” ujar Agung Kamis (15/1).

