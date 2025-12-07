Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Pemko Pekanbaru Salurkan Bantuan Rp3 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra 

Minggu, 07 Desember 2025 – 19:40 WIB
Pemko Pekanbaru Salurkan Bantuan Rp3 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra  - JPNN.COM
Penyerahan bantuan Rp 3 miliar untuk korban bencana di Sumatra oleh Pemko Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menunjukkan kepedulian mendalam terhadap masyarakat Sumatra yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Pada Ahad (7/12/2025), Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 3 miliar yang akan disalurkan ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada BPBD Kota Pekanbaru untuk diteruskan ke tiga provinsi tersebut.

Prosesi penyerahan berlangsung di tengah kemeriahan kegiatan Nikah Massal Gratis yang dihadiri lebih dari 10 ribu warga.

Wali Kota Agung menegaskan bantuan itu membawa manfaat bagi kedua pihak yang memberi maupun menerima.

“Bantuan ini bukan hanya membuat saudara kita yang menerima merasa senang, tetapi juga memberi kebahagiaan bagi kami yang membantu. Kebaikan yang disalurkan akan kembali dalam bentuk ketenangan dan keberkahan,” ujarnya.

Agung mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan dalam jumlah besar itu karena kondisi keuangan daerah membaik.

“Alhamdulillah, Pekanbaru yang sebelumnya defisit kini menuju surplus. Dengan kondisi yang semakin baik, hari ini kami bisa berbagi kepada saudara-saudara kita di Sumatra,” jelasnya.

