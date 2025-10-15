Pemko Pekanbaru Siagakan Satgas Hadapi Potensi Banjir Musim Hujan

Rabu, 15 Oktober 2025 – 16:37 WIB

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di musim penghujan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan kesiapan itu saat memimpin apel kesiapsiagaan penanganan banjir, Rabu (15/10).

Pemko Pekanbaru bersama unsur forkompimda, termasuk Polresta Pekanbaru, Kodim 0301/Pekanbaru, BPBD, Dinas Sosial dan Satpol PP telah menyiapkan berbagai langkah konkret.

Agung dalam arahannya menyatakan bahwa Pemko Pekanbaru bersama seluruh elemen terkait telah memetakan wilayah rawan banjir dan menyiapkan langkah antisipasi.

“Kesiapan alat-alat untuk banjir, seperti tempat pengungsian di Rumbai, sudah kami siapkan. Pemerintah kota bersama TNI dan Polri akan bergotong royong mengatasi masalah banjir,” kata Agung Nugroho.

Dia menambahkan beberapa kawasan, seperti Rumbai, Payung Sekaki, dan Tenayan Raya, menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi agar langkah cepat dapat dilakukan saat bencana terjadi.

“Beberapa titik sudah kami petakan. Pemerintah Kota bersama TNI-Polri kini jauh lebih siap ketika banjir datang,” tambah Agung.