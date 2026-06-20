Pemkot Beber Hasil Evaluasi Asisten Virtual Helita, Masih Ada PR Besar Ubah Budaya

jpnn.com, TANGSEL - Kepala Dinas Kominfo Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) TB Asep Nurdin menyatakan saat ini terdapat jurang pemisah antara kesiapan sistem akal imitasi atau AI dengan kesiapan kultural masyarakat.

Asep mengungkapkan hal itu saat menyampaikan laporan evaluasi komprehensif tentang operasional aplikasi super Tangsel ONE dan asisten virtual berbasis kecerdasan buatan (AI Chat-First) Helita periode 30 April hingga 15 Juni 2026.

Menurut Asep, sistem garapan Pemkot Tangsel itu secara performa teknologi dan infrastruktur bekerja sangat andal.

"Data evaluasi menunjukkan ada pekerjaan rumah besar dalam menggeser budaya masyarakat dari analog menuju digital, terutama pada layanan perizinan dan penanganan keluhan fisik," kata Asp dalam keterangannya yang dikutip media pada Sabtu (20/6).

Asep menjelaskan asisten virtual Helita selama 47 hari masa evaluasi telah melayani 974 percakapan yang mencakup 10.257 pesan. Dari interaksi itu, data yang terhimpun meliputi resolution rate sebesar 25 persen dengan average response time atau kecepatan merespons hingga 429 milidetik.

Layanan itu pun mengantongi rating 4,3 dari skala 5 bintang berdasarkan ulasan dari 250 pengguna.

Lebih lanjut Asep menjelaskan eluruh indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI) operasional telah memenuhi ambang batas baku.

Dia memerinci tingkat ketersediaan sistem (availability) yang menyentuh angka 93,33 persen atau berada di atas target minimal 90 persen.