JPNN.com - Travel

Pemkot Kaji Rencana Pembukaan Bandung Zoo saat Libur Lebaran

Senin, 09 Maret 2026 – 14:54 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempertimbangkan untuk membuka kembali Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) saat momen libur Idulfitri 2026 secara terbatas.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan tetap akan memperhatikan keamanan, kebersihan serta kesejahteraan satwa apabila kebun binatang tersebut kembali dibuka untuk publik.

“Kami akan lihat situasi. Saya mengerti banyak masyarakat yang akan libur ke Bandung Zoo,” kata Farhan di Bandung, Senin (9/3/2026).

Dia mengaku saat ini pihaknya masih melakukan kajian dengan pihak terkait sebelum memastikan Kebun Binatang Bandung dapat kembali dibuka bagi wisatawan pada momen Lebaran.

“Kalaupun sampai dibuka, maka tetap akan dibuka secara gratis, tetapi waktunya terbatas,” ucapnya.

Farhan menyebut dengan luas sekitar 11,7 hektare, Kebun Binatang Bandung dinilai memiliki peran strategis sebagai kawasan hijau di tengah kepadatan wilayah perkotaan.

Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan hingga saat ini belum ada progres terkait penunjukan pengelola baru untuk Bandung Zoo karena proses seleksi dilakukan secara ketat.

Menurut dia, tim seleksi melibatkan berbagai pihak, mulai dari para ahli, budayawan, pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga pemerintah pusat.

Pemkot Bandung mempertimbangkan untuk membuka kembali Kebun Binatang saat momen libur Idulfitri 2026.

