Pemkot Medan Desak Penyelesaian Antrean BBM, Siap Turun Tangan Bantu Pertamina

jpnn.com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, bergerak aktif merespons dinamika pelayanan energi di wilayahnya.

Otoritas kota secara resmi menawarkan bantuan taktis kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut guna mengatasi kendala teknis dalam proses pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean kendaraan.

Langkah koordinasi ini diambil sebagai komitmen nyata dari jajaran eksekutif daerah untuk memastikan masyarakat Kota Medan bisa mendapatkan akses komoditas energi dengan nyaman dan tanpa hambatan.

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"Kami atas instruksi Pak Wali Kota terus mengawal persoalan antrean BBM ini. Kami juga menawarkan kepada Pertamina, apabila ada hal-hal yang perlu dibantu, Pemkot Medan siap membantu," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah seusai melakukan kunjungan ke Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Medan, Rabu.

Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan komitmen pemerintah kota setempat untuk memastikan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan bahan bakar minyak di Kota Medan.

Effendi menegaskan pemerintah kota siap membantu Pertamina untuk mengoptimalkan pendistribusian BBM.

"Karena itu kami datang untuk meminta kejelasan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi," kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan stok bahan bakar minyak berdasarkan informasi dari Pertamina Patra Niaga untuk Kota Medan aman dan tercukupi.