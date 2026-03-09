Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pemkot Medan tidak Beri THR PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Senin, 09 Maret 2026 – 19:55 WIB
Pemkot Medan tidak Beri THR PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya - JPNN.COM
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas. ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean

jpnn.com - MEDAN - Pemerintah Kota Medan menyatakan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1447 Hijriah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu setempat.

Sebab, belum ada dasar regulasi yang mengatur secara tegas tentang pemberian THR untuk PPPK paruh waktu tersebut.

"Tentu kami melakukan sesuatu yang ada regulasinya," ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas di Medan, Sumatera Utara, Senin (9/3).

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa Pemkot Medan akan memberikan THR bagi pegawai sesuai dengan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Menurut dia, nantinya pemberian THR tersebut juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Pokoknya kalau yang ada haknya kita berikan," tegas Rico.

Baca Juga:

Kendati demikian, Rico Waas menyatakan Pemkot Medan akan melakukan pengkajian terhadap pemberian THR bagi PPPK tersebut.

Dia mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengecek anggaran pemerintah kota sempat serta melakukan kajian lainnya.

PPPK paruh waktu Kota Medan tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   THR PPPK Paruh Waktu  THR  PPPK  PPPK Paruh Waktu  Pemkot Medan 
BERITA THR PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp