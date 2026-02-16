Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pemkot Palembang Tetapkan Jadwal Libur Sekolah Selama Ramadan dan Idulfitri 2026

Senin, 16 Februari 2026 – 10:35 WIB
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang M. Affan Prapanca. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menerbitkan aturan mengenai jadwal libur sekolah dan skema pembelajaran selama bulan suci Ramadan serta Idulfitri 1447 H/2026 M.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nomor 420/0404/DISDIK-1/2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang M. Affan Prapanca mengungkapkan bahwa libur awal Ramadan ditetapkan selama tiga hari, yakni 18-21 Februari 2026.

Selama libur tersebut, siswa diharapkan melakukan aktivitas belajar belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. 

"Kegiatan belajar mengajar akan kembali dilaksanakan pada 23 Februari hingga 14 Maret 2026 . Namun, durasi jam belajar di sekolah dikurangi 10 menit dari jadwal hari biasa," ungkap Affan, Minggu (15/2). 

Selain pengurangan jam formal, sekolah diinstruksikan untuk memperbanyak kegiatan religius bagi peserta didik Muslim, seperti tadarus Al-Qura’n dan pesantren kilat, serta kajian keislaman guna meningkatkan iman dan takwa. 

"Kami juga mengimbau kepala satuan pendidikan untuk mengisi buku jurnal selama Ramadan yang merupakan bagian dari tujuh kebiasaan anak Indonesia," kata Affan. 

Jam kerja pendidikan dan tenaga kependidikan dari Senin hingga Kamis pukul 07.30-14.45 WIB, sedangkan Jumat 07.30-11.00 WIB. 

Pemkot Palembang menetapkan jadwal libur sekolah selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Berikut jadwalnya.

