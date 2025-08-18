Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Pemkot Pariaman Bagikan Seragam Sekolah Gratis untuk 1.371 Siswa SD

Senin, 18 Agustus 2025 – 21:31 WIB
Pemkot Pariaman Bagikan Seragam Sekolah Gratis untuk 1.371 Siswa SD
Wali Kota Pariaman, Sumbar Yota Balad memasangkan seragam sekolah kepada salah seorang siswa SD negeri saat simbolis pembagian seragam gratis usai peringatan HUT Kemerdekaan RI di halaman kantor wali kota setempat, Minggu. Foto: Antara/HO-Diskominfo Pariaman.

jpnn.com, PARIAMAN - Pemkot Pariaman mulai membagikan seragam sekolah gratis untuk 1.371 siswa baru di SD negeri di daerah tersebut.

Pembagian seragam itu guna meringankan beban masyarakat khususnya ekonomi lemah dalam melengkapi sarana belajar anaknya di sekolah.

"Mudah-mudahan bantuan seragam gratis ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kami, dan menambah semangat mereka untuk belajar dengan sebaik-baiknya," kata Wali Kota Pariaman Yota Balad di Pariaman, Senin.

Ia mengatakan seribuan seragam tersebut diperuntukkan untuk siswa yang sekolah di 72 SD negeri yang ada di empat kecamatan yang ada di Pariaman.

Namun, kata dia bantuan baju seragam tersebut pada tahun ini masih untuk SD negeri sedangkan untuk siswa SMP sederajat serta sekolah swasta belum.

"Mudah-mudahan tahun depan juga bisa memberikan secara gratis untuk siswa SMP, MIN (madrasah ibtidaiyah negeri) dan sekolah swasta," katanya.

Ia menyampaikan penyaluran bantuan baju seragam untuk siswa SD negeri secara simbolis telah dilaksanakan untuk sejumlah SD pada Minggu kemarin seusai pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.

Ia menjelaskan program seragam sekolah gratis tersebut dilaksanakan bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga di Pariaman dan memastikan semua siswa memiliki perlengkapan sekolah yang layak mulai seragam merah putih, tas dan sepatu sekolah.



