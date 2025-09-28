Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Pemkot Pekanbaru Mengaspal 3 Ruas Jalan Ini Besok, Warga Diimbau Alihkan Rute  

Minggu, 28 September 2025 – 20:00 WIB
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat meninjau pengaspalan jalan beberapa waktu lalu. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru melalui dinas terkait akan melakukan pekerjaan pengaspalan jalan di tiga titik pada Senin 29 September 2025.

Adapun ruas jalan yang masuk dalam agenda pengaspalan adalah Jalan Belimbing, Jalan Lion, dan Jalan Garuda.

Pekerjaan pengaspalan dijadwalkan mulai dikerjakan usai salat Zuhur.

Tim teknis dari Pemkot Pekanbaru bersama pihak pelaksana akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses berjalan lancar.

“Insyaallah, besok Jalan Belimbing, Lion, dan Garuda mulai dikerjakan. Kami akan turun ke lapangan setelah Zuhur untuk melakukan pemantauan,” ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Minggu (28/9).

Masyarakat diimbau untuk bersabar selama pengerjaan berlangsung.

Pemkot juga meminta warga yang biasa melintas di ruas jalan tersebut untuk mengatur perjalanan dan melakukan pengalihan rute sementara demi kelancaran aktivitas sehari-hari.

“Kami mohon pengertian warga. Pekerjaan ini untuk kenyamanan bersama agar jalan lebih baik dan aman dilalui,” tambahnya.

