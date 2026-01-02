Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Pemkot Pekanbaru–Unri Sepakat 10 Danau Jadi Embung, Bisa Atasi Banjir 2 Kecamatan

Jumat, 02 Januari 2026 – 16:11 WIB
Pertemuan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dengan pihak kampus Unri. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru bersama Universitas Riau menyepakati pemanfaatan sekitar 10 danau di lingkungan kampus sebagai embung dan kolam resapan air.

Langkah ini diyakini mampu mengurangi bahkan mengatasi banjir yang selama ini kerap melanda Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Rektor Universitas Riau Sri Indarti yang digelar di Rektorat Unri, Jumat (2/1/2026).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat mengoptimalkan fungsi danau sebagai penampung dan resapan air hujan dari kawasan rawan banjir.

“Alhamdulillah dan terima kasih kami sampaikan kepada Unri yang bersedia menjadikan danau-danau di sekitarnya sebagai embung dan kolam resapan. Dengan upaya ini, kami optimistis banjir di Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani dapat teratasi,” ujar Agung Nugroho usai pertemuan.

Agung hadir didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar.

Ia menjelaskan, air hujan dari kawasan perumahan dan titik rawan genangan nantinya akan dialirkan ke danau-danau tersebut melalui jalur drainase yang terintegrasi.

Sebagai langkah percepatan, Pemko Pekanbaru dan Universitas Riau akan membentuk tim bersama untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau serta Balai Wilayah Sungai (BWS).

