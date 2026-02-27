Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemkot Semarang Gerak Cepat Bantu Rehab Rumah Rusak Akibat Puting Beliung di Gisikdrono

Jumat, 27 Februari 2026 – 10:08 WIB
Pemkot Semarang Gerak Cepat Bantu Rehab Rumah Rusak Akibat Puting Beliung di Gisikdrono - JPNN.COM
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat meninjau langsung rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung di RT 07 RW 12, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat pada Rabu (25/2). Foto: Dokumentasi Humas Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meninjau langsung rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung di RT 07 RW 12, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat pada Rabu (25/2).

Kerusakan rumah warga tersebut dipicu hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang yang melanda wilayah Semarang Barat pada sore hingga malam hari.

Kondisi cuaca ekstrem itu menyebabkan bagian atap rumah warga rusak, hingga sebagian material bangunan roboh.

Baca Juga:

Dalam tinjauannya, Agustina menyampaikan Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat begitu menerima laporan dari warga dan aparatur wilayah.

“Kami menerima laporan adanya rumah warga di Gisikdrono yang terdampak angin kencang disertai hujan deras. Malam itu juga jajaran kecamatan, kelurahan, BPBD, serta dinas terkait langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen dan penanganan awal,” ujar Agustina dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Berdasarkan data sementara, kerusakan meliputi atap rumah terlepas, kerusakan struktur ringan hingga sedang, serta perlunya perbaikan pada bagian bangunan yang terdampak langsung.

Baca Juga:

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Langkah cepat yang telah diambil Pemkot Semarang antara lain pendataan kerusakan, penyaluran bantuan logistik darurat, serta distribusi terpal untuk melindungi bagian rumah yang rusak dari hujan susulan.

Wali Kota Agustina memastikan Pemkot Semarang bergerak cepat begitu menerima laporan adanya rumah warga di Gisikdrono rusak akibat puting beliung

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Semarang  gerak cepat  rehab rumah  Puting Beliung  Agustina Wilujeng  bantuan 
BERITA PEMKOT SEMARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp