Pemkot Semarang Siaga Bantu Masyarakat Terdampak Banjir, Optimalisasi Pompa dan Rekayasa Cuaca

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang telah bergerak cepat dalam menangani banjir khususnya yang melanda wilayah Genuk dan sekitarnya sejak pekan lalu.

Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam peninjauan kondisi banjir di Kantor Kecamatan Genuk, Senin (27/10).

“Sejak Rabu malam saya sudah datang ke lokasi ini, karena memang ada peringatan akan curah hujan tinggi dalam waktu lama. Kami langsung minta masyarakat bersiap, dan Alhamdulillah warga Genuk sudah terbiasa melakukan langkah antisipasi,” jelas Agustina Wilujeng.

Agustina menyebut pompa menjadi faktor kunci dalam percepatan penanganan banjir. Namun di lapangan, sejumlah kendala teknis masih ditemui. “Kadang pompa harus melewati jalan besar, dan itu mengganggu aktivitas warga.

Ada juga yang perlu izin lintas lembaga sampai harus dikomunikasikan dengan aparat. Tetapi semua kami lakukan agar air bisa segera keluar dari wilayah tergenang,” ujarnya.

Agustina juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya teknis yang sedang berjalan.

“Kalau ada saluran di depan rumah yang tertutup, atau trotoar yang tidak boleh dibongkar padahal jadi titik sumbatan, itu harus kami komunikasikan. Karena kalau tidak, wilayah lain yang akan terdampak,” tegasnya.

Agustina menambahkan seluruh jajaran Pemkot Semarang, dari dinas hingga kelurahan, bersama relawan telah aktif mendirikan posko kesehatan, dapur umum, dan menyalurkan logistik untuk warga terdampak.