Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemkot Semarang Siaga Bantu Masyarakat Terdampak Banjir, Optimalisasi Pompa dan Rekayasa Cuaca

Senin, 27 Oktober 2025 – 16:18 WIB
Pemkot Semarang Siaga Bantu Masyarakat Terdampak Banjir, Optimalisasi Pompa dan Rekayasa Cuaca - JPNN.COM
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam peninjauan kondisi banjir di Kantor Kecamatan Genuk, Senin (27/10). Foto: dok Pemkot Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang telah bergerak cepat dalam menangani banjir khususnya yang melanda wilayah Genuk dan sekitarnya sejak pekan lalu. 

Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam peninjauan kondisi banjir di Kantor Kecamatan Genuk, Senin (27/10).

“Sejak Rabu malam saya sudah datang ke lokasi ini, karena memang ada peringatan akan curah hujan tinggi dalam waktu lama. Kami langsung minta masyarakat bersiap, dan Alhamdulillah warga Genuk sudah terbiasa melakukan langkah antisipasi,” jelas Agustina Wilujeng.

Baca Juga:

Agustina menyebut pompa menjadi faktor kunci dalam percepatan penanganan banjir. Namun di lapangan, sejumlah kendala teknis masih ditemui. “Kadang pompa harus melewati jalan besar, dan itu mengganggu aktivitas warga. 

Ada juga yang perlu izin lintas lembaga sampai harus dikomunikasikan dengan aparat. Tetapi semua kami lakukan agar air bisa segera keluar dari wilayah tergenang,” ujarnya.

Agustina juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya teknis yang sedang berjalan. 

Baca Juga:

“Kalau ada saluran di depan rumah yang tertutup, atau trotoar yang tidak boleh dibongkar padahal jadi titik sumbatan, itu harus kami komunikasikan. Karena kalau tidak, wilayah lain yang akan terdampak,” tegasnya.

Agustina menambahkan seluruh jajaran Pemkot Semarang, dari dinas hingga kelurahan, bersama relawan telah aktif mendirikan posko kesehatan, dapur umum, dan menyalurkan logistik untuk warga terdampak.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang telah bergerak cepat dalam menangani banjir khususnya yang melanda wilayah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semarang  Pemkot Semarang  banjir  Agustina Wilujeng 
BERITA SEMARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp