Pemkot Semarang Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 2,9 Persen Pada 2030

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang fokus pada penanggulangan kemiskinan hingga 2030 mendatang.

Saat ini, angka kemiskinan di ibu Kota Jateng itu, sebesar 3,3 persen, targetnya bisa turun menjadi 2,9 pesen pada 2030 mendatang.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menjelaskan jika kemiskinan ini harus diupayakan oleh berbagai pihak. Namun, pemkot tidak bisa menyelesaikannya sendirian.

"Harus ada peran dari berbagai pihak, misal akademisi, sektor swasta, untuk membatu mengurangi angka kemiskinan ini," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang usai, Rakor Penanganan Kemiskinan di Hotel UTC, Kamis (23/10).

Agustina menargetkan, angka kemiskinan bisa turun diangka 2,9 persen pada 2030. Saat ini sendiri angka kemiskinan di ibu kota Jateng masih diangka 3,3 persen. Salah satunya upaya intervensinya adalah peningkatan ekonomi masyarakat.

"Pelaku UMKM ini harus dibantu, caranya bagaimana harus dibeli agar mereka bisa berdaya," bebernya.

Dengan rakor tersebut, lanjut Agustina, bakal ada kajian dari akademisi yang nantinya akan digunakan Pemkot sebagai langkah kebijakan.

Dia menyebut Semarang Utara, merupakan salah satu kecamatan dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi.