Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pemkot Semarang Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 2,9 Persen Pada 2030

Jumat, 24 Oktober 2025 – 09:53 WIB
Pemkot Semarang Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 2,9 Persen Pada 2030 - JPNN.COM
Angka kemiskinan Kota Semarang sebesar 3,3 persen, targetnya bisa turun menjadi 2,9 pesen pada 2030 mendatang. Foto: dok Pemkot Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang fokus pada penanggulangan kemiskinan hingga 2030 mendatang.

Saat ini, angka kemiskinan di ibu Kota Jateng itu, sebesar 3,3 persen, targetnya bisa turun menjadi 2,9 pesen pada 2030 mendatang.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menjelaskan jika kemiskinan ini harus diupayakan oleh berbagai pihak. Namun, pemkot tidak bisa menyelesaikannya sendirian.

Baca Juga:

"Harus ada peran dari berbagai pihak, misal akademisi, sektor swasta, untuk membatu mengurangi angka kemiskinan ini," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang usai, Rakor Penanganan Kemiskinan di Hotel UTC, Kamis (23/10).

Agustina menargetkan, angka kemiskinan bisa turun diangka 2,9 persen pada 2030. Saat ini sendiri angka kemiskinan di ibu kota Jateng masih diangka 3,3 persen. Salah satunya upaya intervensinya adalah peningkatan ekonomi masyarakat.

"Pelaku UMKM ini harus dibantu, caranya bagaimana harus dibeli agar mereka bisa berdaya," bebernya.

Baca Juga:

Dengan rakor tersebut, lanjut Agustina, bakal ada kajian dari akademisi yang nantinya akan digunakan Pemkot sebagai langkah kebijakan.  

Dia menyebut Semarang Utara, merupakan salah satu kecamatan dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Angka kemiskinan Kota Semarang sebesar 3,3 persen, targetnya bisa turun menjadi 2,9 pesen pada 2030 mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semarang  angka kemiskinan  Ekonomi  Perekonomian  UMKM 
BERITA SEMARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp