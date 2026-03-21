JPNN.com - Daerah

Pemkot Siapkan 2.124 titik untuk Salat Idulfitri 1447 Hijriah

Sabtu, 21 Maret 2026 – 06:00 WIB
Pemkot Siapkan 2.124 titik untuk Salat Idulfitri 1447 Hijriah - JPNN.COM
Jemaah saat melaksanakan salat Idulfitri. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemkot Kota Bandung memastikan sebanyak 2.124 titik siap menggelar salat Idulfitri 1447 Hijriah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kembang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Henryco Arie Sapiie mengatakan ribuan titik tersebut tersebar di 30 kecamatan guna mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah.

“Terdapat 2.124 titik lokasi Salat Idul Fitri yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung, dengan rincian 1.525 Masjid dan 599 titik lapangan,” kata Henryco dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.

Baca Juga:

Henryco mengungkapkan Pemkot Bandung juga menyiagakan sebanyak 9.930 petugas kebersihan guna memastikan kenyamanan dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah.

Sejumlah lokasi ikonik dipastikan kembali menjadi pusat pelaksanaan Salat Id tahun ini, seperti Masjid Raya Al Jabbar dan Masjid Agung Bandung yang diprediksi akan dipadati jamaah.

Selain itu, Masjid Pusdai Jawa Barat serta Gedung Sate juga menjadi lokasi favorit masyarakat karena memiliki kapasitas besar dan fasilitas yang memadai.

Baca Juga:

Pemkot Bandung juga menyiapkan pelaksanaan salat Id tingkat kota yang akan dipusatkan di Plaza Balai Kota Bandung, yang rencananya dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda.

Selain titik utama, pelaksanaan shalat juga akan digelar di berbagai lingkungan, mulai dari masjid, halaman perkantoran, hingga lapangan dan ruas jalan di permukiman warga.

Pemkot Bandung juga menyiagakan sebanyak 9.930 petugas kebersihan guna memastikan kenyamanan dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah.

BERITA SALAT ID LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
