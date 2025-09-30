Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pemkot Surabaya Menyiapkan Beasiswa Kuliah untuk 24.000 Mahasiswa

Selasa, 30 September 2025 – 22:00 WIB
Pemkot Surabaya Menyiapkan Beasiswa Kuliah untuk 24.000 Mahasiswa - JPNN.COM
Pemerintah Kota Surabaya bakal membuka program beasiswa kuliah dengan penerima mencapai 24.000 mahasiswa pada 2026. Anggaran yang disiapkan Rp1 92,8 miliar. Foto: Diskominfo Surabaya

jpnn.com - SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya membuka program beasiswa kuliah untuk 24.000 mahasiswa pada 2026.

Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 192,8 miliar pada 2026.

“Kami ingin ada lompatan. Kalau biasanya per tahun kami hanya buka untuk 2.000-3.000-an mahasiswa, tahun depan kami tingkatkan berkali-kali lipat. Total tahun depan pemkot akan membiayai 24.000 mahasiswa,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (30/9).

Baca Juga:

Target 24.000 mahasiswa tersebut melengkapi 5.900 mahasiswa yang sudah diberi beasiswa oleh Pemkot Surabaya sejak 2022, dengan total anggaran Rp 71 miliar.

Dalam skema beasiswa yang diberi nama “Pemuda Tangguh” ini, para mahasiswa akan mendapat dukungan biaya hidup bulanan serta pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) atau yang dahulu dikenal sebagai sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Selain untuk perguruan tinggi negeri, mahasiswa yang berkuliah di kampus swasta juga menjadi sasaran. Eri mengatakan ribuan kuota beasiswa Pemuda Tangguh itu diprioritaskan bagi keluarga miskin dan pra-miskin, baru kemudian jalur prestasi.

Baca Juga:

”Kami pastikan setiap keluarga miskin dan pra-miskin yang memiliki anak usia sekolah akan dibiayai sampai lulus kuliah. Minimal dalam keluarga miskin dan pra-miskin tersebut, satu anaknya harus lulus jadi sarjana,” imbuhnya

Eri juga mengingatkan para mahasiswa penerima beasiswa Pemuda Tangguh agar memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kualitas akademik dan kehidupan sosialnya.

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan beasiswa kuliah untuk 24 ribu mahasiswa pada 2026 mendatang. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 192,8 miliar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   beasiswa kuliah  Pemkot Surabaya  Mahasiswa  Eri Cahyadi  beasiswa 
BERITA BEASISWA KULIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp