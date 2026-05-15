Pemkot Tangsel Ajak Masjid Memaksimalkan Digital Memperluas Syiar Islam

Rabu, 03 Juni 2026 – 02:26 WIB

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Pemkot Tangerang Selatan TB Asep Nurdin mengajak pengurus masjid di Kota Anggrek bisa memanfaatkan teknologi digital memperluas syiar Islam dan pemberdayaan umat.

Setidaknya, kata Asep, pengurus menjadikan masjid sebagai pusat literasi, informasi, pendidikan umat, dan pemberdayaan masyarakat.

Asep menyampaikan itu saat menjadi penceramah dalam kegiatan Gerakan Salat Subuh Berjamaah di Masjid Al Huda, Jombang, Ciputat, Sabtu (30/5).

"Masjid harus naik kelas. Tidak hanya menjadi tempat ibadah," ujar Asep dikutip melalui keterangan persnya, Selasa (2/6).

Dia mengatakan digitalisasi masjid menjadi langkah strategis menghadirkan tempat ibadah adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai keagamaan.

Pemkot Tangsel, kata Asep, mendukung upaya digitalisasi masjjd dengan terus memperluas layanan internet gratis di berbagai wilayah.

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Dia mengatakan saat ini tercatat ada 5.000 titik layanan internet gratis yang telah terpasang di berbagai fasilitas publik.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 755 titik free internet telah dipasang khusus di masjid dan musala untuk mendukung aktivitas pendidikan, dakwah, akses informasi, hingga pelayanan publik berbasis digital," ungkap Asep.