JPNN.com - Daerah

Pemkot Tangsel Ambil Sampel Buat Uji Lab Air Sungai Jaletreng Diduga Tercemar

Rabu, 11 Februari 2026 – 11:34 WIB
Pemkot Tangsel Ambil Sampel Buat Uji Lab Air Sungai Jaletreng Diduga Tercemar - JPNN.COM
Ilustrasi - Aliran kali di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. ANTARA/HO-Net

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bereaksi cepat menyikapi dugaan pencemaran Sungai Jaletreng setelah terjadi perubahan warna air menjadi putih pekat pascakebakaran di sebuah pabrik pestisida.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menyebut penanganan dampak lingkungan menjadi prioritas utama pihaknya.

"Tim dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan pada DLH Tangsel telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi dan mengambil sampel air guna dilakukan uji laboratorium secara mendalam," kata Asep kepada awak media, Rabu (11/2).

Dia menuturkan tim dari Pemkot Tangsel juga memetakan kemungkinan polutan menyebar di sepanjang aliran sungai. 

Asep mengatakan pemerintah perlu mengambil data sesuai hasil laboratorium sebelum mengambil tindakan pemulihan Sungai Jaletreng. 

"Semuanya harus berbasis data ilmiah agar penanganannya tepat sasaran," katanya.

Asep melanjutkan Pemkot Tangsel memerhatikan aspek kemanusiaan dan keselamatan warga di bantaran sungai dari kabar dugaan Jaletreng tercemar.

"Fokus kami adalah keselamatan warga. Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh masyarakat di sepanjang aliran Sungai Jaletreng agar sementara waktu tidak melakukan aktivitas di sungai, baik itu mencuci, memancing, atau kegiatan lainnya, hingga ada pernyataan resmi mengenai status keamanan air," kata dia.

Pemkot Tangsel merasa perlu mengambil data dari Sungai Jaletreng sebelum mengambil tindakan pemulihan.

