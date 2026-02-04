Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Pemkot Tangsel Ingin Sekolah Penuhi Standar Keamanan & Kenyamanan

Rabu, 04 Februari 2026 – 20:00 WIB
Pemkot Tangsel Ingin Sekolah Penuhi Standar Keamanan & Kenyamanan - JPNN.COM
Ilustrasi pendidikan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menjadikan sektor pendidikan sebagai mesin penggerak utama pembangunan daerah.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tangsel mencapai 11,86 tahun, melampaui capaian wilayah lain di provinsi yang sama.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Tangsel Tubagus Asep Nurdin menyebut wali kota memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi warga.

Baca Juga:

"Bapak Wali Kota berkomitmen memastikan bahwa setiap anak di Tangsel memiliki akses pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan," ujar dia seperti dikutip Rabu (4/2).

Asep menuturkan Pemkot Tangsel sesuai instruksi Wali Kota tengah melaksanakan percepatan revitalisasi bangunan sekolah. 

Menurut dia, Benyamin menginstruksikan agar seluruh gedung SD dan SMP negeri di Tangsel memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi.

Baca Juga:

Asep menuturkan pembangunan tidak hanya menyentuh aspek estetika, tetapi juga mencakup kelengkapan fasilitas penunjang.

“Bagi Pak Wali Kota, sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang bermartabat. Kualitas fisik bangunan di Tangsel terus kami tingkatkan agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” tambah Asep.

Pemkot Tangsel ingin seluruh gedung SD dan SMP negeri di Tangsel memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Tangsel  pendidikan  Sekolah  standar keamanan 
BERITA PEMKOT TANGSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp