JPNN.com - Daerah

Pemkot Tangsel Pastikan Kerja Sama Pihak Ketiga Fokus di Pengolahan Sampah, Bukan Pembuangan

Senin, 12 Januari 2026 – 21:29 WIB
Ilustrasi.. Pengendara motor melintas di depan tumpukan sampah. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, TANGSEL - Pemkot Tangerang Selatan menegaskan rencana kerja sama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga merupakan skema pengolahan modern yang berfokus pada pengurangan residu.

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses pengelolaan sampah tetap memenuhi standar lingkungan hidup dan ketentuan perizinan yang berlaku.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangerang Selatan TB Asep Nurdin menyatakan bahwa skema yang dijalankan bukan merupakan aktivitas pembuangan sampah terbuka (open dumping), melainkan pengolahan terkontrol dengan teknologi tertentu.

"Kami tegaskan Pemkot Tangsel tidak melakukan kerja sama pembuangan sampah. Yang dilakukan adalah kerja sama pengolahan sampah dengan pihak ketiga yang memiliki sistem dan teknologi pengolahan untuk mengurangi residu," ujar TB Asep Nurdin menyampaikan pesan Wali Kota baru-baru ini di Serpong.

Terkait dinamika dengan pemerintah daerah mitra, Pemkot Tangsel berkomitmen untuk mengedepankan komunikasi antarwilayah.

Koordinasi resmi akan dilakukan guna menyampaikan transparansi mengenai skema pengolahan yang dijalankan oleh pihak swasta tersebut.

"Koordinasi ini penting untuk menyampaikan secara transparan bahwa tidak ada skema pembuangan terbuka, melainkan pengolahan sampah terkontrol oleh pihak ketiga. Kami tidak akan mengambil langkah sepihak dan tidak akan memaksakan kerja sama tanpa adanya pemahaman serta kesepakatan bersama," kata Asep.

Langkah Mitigasi

Pengurangan sampah dari sumbernya melalui penguatan pemilahan berbasis masyarakat di Tangerang Selatan terus dipercepat.

