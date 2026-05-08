Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemkot Tangsel Targetkan 329 Unit Rumah Diperbaiki pada 2026

Jumat, 08 Mei 2026 – 21:16 WIB
Pemkot Tangsel Targetkan 329 Unit Rumah Diperbaiki pada 2026 - JPNN.COM
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan sebanyak 329 unit hunian warga akan dibedah sepanjang tahun 2026. Source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan sebanyak 329 unit hunian warga akan dibedah sepanjang tahun 2026 melalui program perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH).

Kepala Dinas Kominfo Tangsel TB Asep Nurdin menyebut program perbaikan RUTLH bukan sekadar perbaikan fisik bangunan.

Menurut dia, program itu menjadi instrumen penting meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Baca Juga:

"Program bedah rumah ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam upaya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Tangsel, agar kesenjangan semakin terkikis," ujar Asep kepada awak media, Kamis (7/5).

Dia melanjutkan program perbaikan RUTLH menjadi komitmen Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam gerak laju pembangunan.

"Bapak Wali Kota menekankan bahwa Pemkot Tangsel tidak pernah menutup mata terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat," ungkap Asep.

Baca Juga:

Dia melanjutkan Benyamin telah memberikan arahan ke Pemkot Tangsel meningkatkan plafon anggaran perbaikan rumah pada 2026 dari Rp71 juta per unit menjadi Rp75 juta.

"Dengan nilai tersebut, rumah yang dibangun nantinya sudah sangat layak karena mencakup dua kamar tidur, ruang tamu, lantai keramik, fasilitas listrik, hingga penyediaan pompa air bersih," ujar Asep.

Kepala Dinas Kominfo Tangsel TB Asep Nurdin menyebut program perbaikan RUTLH bukan sekadar perbaikan fisik bangunan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Tangsel  perbaikan rumah  Wali kota tangsel  Bedah Rumah 
BERITA PEMKOT TANGSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp