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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemkot Tanjungpinang Usulkan Formasi Guru CPNS ke BKN, Sebanyak Ini

Minggu, 28 Juni 2026 – 02:02 WIB
Pemkot Tanjungpinang Usulkan Formasi Guru CPNS ke BKN, Sebanyak Ini - JPNN.COM
Usulan formasi Guru CPNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Kepulauan Riau mengusulkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Langkah ini dilakukan menyusul lebih dari 100 guru memasuki masa pensiun tahun ini.

"Untuk mengisi kekosongan tersebut, kami kembali mengusulkan formasi CPNS kepada BKN tahun ini," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Zulhidayat saat dihubungi, Sabtu (27/6/2026).

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Selain formasi guru, Pemkot Tanjungpinang juga mengusulkan kebutuhan CPNS untuk tenaga kesehatan dan sejumlah jabatan teknis yang dinilai mendesak, seperti penilai aset guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Zulhidayat, penambahan pegawai hanya dilakukan untuk menggantikan ASN yang pensiun serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Jumlah formasi CPNS yang diusulkan relatif terbatas. Sekarang kami masih menunggu keputusan dari BKN terkait kebutuhan yang telah diajukan," ujarnya.

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Dia menyebut kebutuhan guru menjadi prioritas karena banyak tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memasuki masa pensiun sepanjang tahun ini.

Formasi yang diusulkan mencakup kebutuhan guru pada kedua jenjang tersebut.

Pemkot Tanjungpinang, Kepulauan Riau mengusulkan formasi guru CPNS kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada nakes dan tenaga teknis juga.

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TAGS   guru CPNS  Formasi Guru  nakes  tenaga teknis  CPNS  Pemkot Tanjungpinang  BKN  Pensiun 
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