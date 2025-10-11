Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemotongan Dana TKD Seperti Pisau Bermata Dua

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 13:11 WIB
Pemotongan Dana TKD Seperti Pisau Bermata Dua - JPNN.COM
Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) untuk program prioritas nasional seperti pisau bermata dua. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) untuk program prioritas nasional seperti pisau bermata dua.

Dia menjelaskan pemotongan anggaran yang dialihkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dinilai positif.

Namun, semestinya hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dibangun dengan kerangka kerja kolaboratif sekaligus mengedepankan akuntabilitas serta disiplin fiskal di daerah.

Baca Juga:

"Namun sayangnya, persoalan dari kebijakan efisiensi dari TKD yang dilakukan pusat, dikhawatirkan berdampak terhadap kebijakan fiskal di daerah," kata Efriza kepada JPNN.com, Sabtu (11/10).

Dia menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan secara top-down atau “turun dari atas”. Sehingga, efisiensi TKD ini yang dinilai oleh para pemerintah daerah sebagai kebijakan hirarkis dan instruksi semata.

"Dalam keputusan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dengan tanpa terbukanya ruang dialog dua arah, sehingga kebijakan disiplin fiskal yang diharapkan malah mengurangi perencanaan program prioritas pemerintah daerah," lanjutnya.

Baca Juga:

Dia meyakini hal itu akan berdampak tarik-menarik antara kepentingan politik nasional dan otonomi fiskal daerah.

"Pemerintah pusat tampak berupaya menjaga keberlanjutan program unggulan presiden, tetapi kebijakan ini berpotensi menggerus kemandirian fiskal daerah, perencanaan ulang kembali program-program prioritas daerah, serta dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan pusat-daerah," tuturnya.

Pengamat menilai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) untuk program prioritas nasional seperti pisau bermata dua.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TKD  Transfer ke Daerah  pemotongan dana transfer ke daerah  Efriza 
BERITA TKD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp