Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pemotor Tewas Terlindas TransJakarta Seusai Terobos Masuk Jalur Busway

Kamis, 05 Maret 2026 – 16:21 WIB
Pemotor Tewas Terlindas TransJakarta Seusai Terobos Masuk Jalur Busway - JPNN.COM
Transjakarta. Foto Ilustrasi: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan terjadi melibatkan Bus Transjakarta operator DMR 240205 dan sebuah sepeda motor di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/3) dini hari.

Dari rekaman kamera CCTV yang beredar di media sosial, terlihat pengendara motor Honda PCX yang berboncengan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pademangan menuju Pasar Senen.

Saat di perjalanan, pengendara tersebut tiba-tiba menyalip dan masuk ke jalur bus Transjakarta, hingga menabrak separator beton.

Baca Juga:

Usai menabrak separator, kedua pengendara berjenis kelamin laki-laki itu tertabrak bus Transjakarta yang melaju di jalurnya.

Diketahui satu orang tewas di lokasi, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Atas insiden tersebut, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan dukacita mendalam.

Baca Juga:

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan bahwa satu pengendara yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo dan satu korban luka dibawa ke RS Hermina Podomoro.

“Armada bus telah diamankan di Unit Laka Lantas Pancoran. Transjakarta telah menyerahkan rekaman CCTV dan bersikap kooperatif, serta menyerahkan investigasi sepenuhnya kepada pihak kepolisian,” ucap Ayu.

Saat di perjalanan, pengendara tersebut tiba-tiba menyalip dan masuk ke jalur bus Transjakarta, hingga menabrak separator beton.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tabrak  Transjakarta  kecelakaan  Jakarta 
BERITA TABRAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp