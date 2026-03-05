Pemotor Tewas Terlindas TransJakarta Seusai Terobos Masuk Jalur Busway

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan terjadi melibatkan Bus Transjakarta operator DMR 240205 dan sebuah sepeda motor di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/3) dini hari.

Dari rekaman kamera CCTV yang beredar di media sosial, terlihat pengendara motor Honda PCX yang berboncengan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pademangan menuju Pasar Senen.

Saat di perjalanan, pengendara tersebut tiba-tiba menyalip dan masuk ke jalur bus Transjakarta, hingga menabrak separator beton.

Usai menabrak separator, kedua pengendara berjenis kelamin laki-laki itu tertabrak bus Transjakarta yang melaju di jalurnya.

Diketahui satu orang tewas di lokasi, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Atas insiden tersebut, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan dukacita mendalam.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan bahwa satu pengendara yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo dan satu korban luka dibawa ke RS Hermina Podomoro.

“Armada bus telah diamankan di Unit Laka Lantas Pancoran. Transjakarta telah menyerahkan rekaman CCTV dan bersikap kooperatif, serta menyerahkan investigasi sepenuhnya kepada pihak kepolisian,” ucap Ayu.