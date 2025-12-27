Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pemprov Banten Keluarkan Larangan Penggunaan Kembang Api Saat Perayaan Tahun Baru 2026

Sabtu, 27 Desember 2025 – 16:04 WIB
Pemprov Banten Keluarkan Larangan Penggunaan Kembang Api Saat Perayaan Tahun Baru 2026 - JPNN.COM
Gubernur Banten Andra Soni. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengeluarkan larangan penggunaan kembang api dalam perayaan malam Tahun Baru 2026.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025, tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026.

Aturan larangan tentang menyalakan kembang api maupun petasan pada malam tahun baru ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2026, yang ditandatangani langsung Gubernur Banten Andra Soni.

Baca Juga:

Isi dalam surat edaran gubernur Banten mengimbau sekaligus melarang masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, menjualbelikan, maupun menyimpan kembang api maupun petasan dalam bentuk serta jenis apapun.

Surat edaran tersebut berlaku baik menjelang maupun pada saat perayaan Tahun Baru 2026.

Menurut Andra, kebijakan pelarangan menyalakan kembang api maupun petasan pada malam Tahun Baru 2026 merupakan upaya menjaga ketertiban di masyarakat.

Baca Juga:

"Kebijakan ini sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, dan keselamatan masyarakat di Provinsi Banten," ucap Andra, Sabtu (27/12).

Dia mengatakan dalam surat edaran tersebut untuk menghindari potensi keselamatan, kebakaran, dan kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten keluarkan larangan penggunaan kembang api di malam Tahun Baru 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kembang api  Pemprov Banten  Tahun Baru  Petasan  malam tahun baru 
BERITA KEMBANG API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp