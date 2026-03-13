Pemprov DKI Buka Transjakarta Rute Blok M-Bandara Soetta, Tarif Rp 3.500

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan layanan Transjabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2).

Pramono mengatakan bahwa rute baru itu untuk menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi sekaligus terjangkau bagi masyarakat termasuk untuk ke bandara.

“Selama ini sekitar 70 hingga 80 persen masyarakat masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju bandara. Padahal, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai lebih dari 54,9 juta orang per tahun,” ujar Pramono, pada Kamis (12/3).

Dia menjelaskan, rute SH2 menghubungkan kawasan Blok M sebagai area Transit Oriented Development (TOD) secara langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta melalui layanan direct service.

Kehadiran rute tersebut memberikan alternatif baru bagi masyarakat yang ingin menuju bandara dari pusat kegiatan di Jakarta Selatan tanpa harus berganti moda transportasi.

“Selama tiga bulan ke depan, terutama dalam rangka menyambut Idulfitri, tarif tetap ditetapkan Rp 3.500,” kata dia.

Setelah tiga bulan, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi karena beban operasional dan subsidi yang harus ditanggung cukup besar.

“Setelah masa evaluasi, tarif akan disesuaikan pada kisaran Rp 10.000 hingga Rp 15.000,” jelasnya.