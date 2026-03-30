JPNN.com - Daerah

Pemprov DKI Mendata Para Pendatang, Bukan Operasi Yustisi

Senin, 30 Maret 2026 – 16:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mendata para pendatang baru yang tiba di ibu kota seusai libur Lebaran 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pendataan sudah dilakukan sejak awal para pendatang tiba.

Pendataan dilakukan terutama bagi warga yang baru pertama kali datang dan belum mengetahui situasi Jakarta.

“Kami sekarang ini sudah mulai mendapatkan laporan ada beberapa pendatang yang belum mengetahui tentang Jakarta. Nah, yang seperti itu kan pasti didata,” ujar Pram di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (30/3).

Menurut dia, mayoritas dari mereka datang dengan harapan memperoleh pekerjaan dan memperbaiki nasib di Jakarta.

“Dan rata-rata mereka memang menaruh harapan bisa mencari peluang untuk bekerja di Jakarta,” katanya.

Politikus senior PDIP itu menegaskan, Pemprov DKI tidak akan melaksanakan operasi yustisi kepada pendatang baru. 

Pramono tetap meminta setiap warga yang datang ke Jakarta memiliki kapasitas dan kemampuan kerja yang jelas.

