Pemprov DKI Dukung Pempus Bangun Hunian untuk Warga di Bantaran KRL Senen

Senin, 27 April 2026 – 10:45 WIB

jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku mendukung penuh Pemerintah Pusat yang membangun hunian bagi warga bantaran rel Senen, Jakarta Pusat.

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan program itu merupakan terobosan penting dalam penataan kawasan kumuh, pengurangan risiko kecelakaan kereta api, serta penyediaan hunian layak bagi warga.

“Kami melihat ini sebagai sinergi yang baik antara pusat dan daerah,” ucap Chico, pada Senin (27/4).

"Pemprov DKI telah menyiapkan 3 rusun (Nagrak, Rorotan, dan PIK Pulogadung) sebagai opsi relokasi sementara tambahan bagi warga terdampak,” lanjutnya.

Chico menuturkan Pemprov DKI siap mendukung penuh penyediaan infrastruktur pendukung di lokasi hunian baru di Jalan Kramat Raya, Senen.

Fasilitas dan infrastruktur pendukung itu di antaranya air bersih dari PAM Jaya, transportasi yang terintegrasi, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.

“Kami berkomitmen agar hunian ini benar-benar layak huni dan terintegrasi dengan ekosistem kota,” kata Chico.

Sebelumnya, Presiden Prabowo sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi tersebut pada 26 Maret 2026.