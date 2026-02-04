Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemprov DKI Evaluasi Gerai Miras Party Station di Lenteng Agung

Rabu, 04 Februari 2026 – 16:46 WIB
Pemprov DKI Evaluasi Gerai Miras Party Station di Lenteng Agung - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menegaskan pihaknya akan mengevaluasi ulang perizinan tempat hiburan malam Party Station di Kartika One Hotel di Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Hal ini karena tempat hiburan malam Party Station tersebut menimbulkan kontroversi yang keberadaannya ditolak warga sekitar.

“Kami akan mengevaluasi ulang izin yang ada, memastikan tidak melanggar aturan zonasi, Perda tentang ketertiban umum, dan norma lingkungan,” kata Chico Hakim di Jakarta, Rabu (4/2).

Baca Juga:

Chico mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta menghormati dan memprioritaskan aspirasi dari masyarakat serta nilai-nilai kearifan lokal.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menindaklanjuti penolakan keras dari ratusan warga Kampung Sawah, Jagakarsa, terhadap operasional tempat hiburan malam (THM) itu.

“Saat ini, pemprov sedang menindaklanjuti dengan rapat koordinasi internal, termasuk pembahasan perizinan industri pariwisata dan THM di lokasi tersebut,” ujar Chico.

Baca Juga:

Chico mengatakan, pihak Kepolisian juga sudah mendorong mediasi antara manajemen hotel dan warga.

Kendati demikian, Chico menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengutamakan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Tempat hiburan malam Party Station tersebut menimbulkan kontroversi yang keberadaannya ditolak warga sekitar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Party Station  Hotel Kartika One  gerai miras  Kampung Sawah  Srengseng Sawah  Jagakarsa  Lenteng Agung  tempat hiburan malam 
BERITA PARTY STATION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp