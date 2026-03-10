Close Banner Apps JPNN.com
Pemprov DKI Gelar Car Free Night saat Malam Takbiran

Selasa, 10 Maret 2026 – 20:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar program Car Free Night saat malam takbiran Ramadan 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas pada malam hari selama bulan puasa.

“Mulai jam 10 malam kita akan mengadakan acara yang disebut Car Free Night. Jadi, tidak diizinkan kendaraan pribadi untuk masuk,” ucap Pramono, pada Selasa (10/3).

Meski kendaraan pribadi dilarang melintas di kawasan tersebut, transportasi umum tetap beroperasi guna memudahkan mobilitas warga.

Pramono memastikan layanan TransJakarta akan tetap berjalan sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas di malam hari.

“TransJakarta tetap beroperasi sehingga orang bisa beraktivitas karena itu sudah jam 10 malam,” kata dia.

Selain Car Free Night, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah kegiatan untuk meramaikan Ramadan di Jakarta.

Di antaranya adalah Hijab Fashion Show di Tanah Abang pada 12 Maret serta Festival Bedug dan Pawai Obor pada 19 Maret.

