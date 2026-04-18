Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Lebih Rp 200 M untuk Progam Sekolah Swasta Gratis

Sabtu, 18 April 2026 – 12:00 WIB
Siswa sekolah swasta belajar di kelas. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 253.625.139.600 untuk program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2026/2027.

Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini menambah 63 sekolah swasta yang masuk dalam program tersebut. Jadi, total terdapat 103 sekolah swasta yang digratiskan di DKI Jakarta. 

Dari 103 sekolah tersebut, diproyeksikan jumlah peserta didik mencapai 23.694 siswa.

“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp 253.625.139.600,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/4).

Nahdiana menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tidak sembarangan dalam menyeleksi sekolah swasta yang masuk dalam program ini.

Nahdiana lantas memerinci beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain memiliki izin pendirian, Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdata pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional.

Lalu, telah menyampaikan data pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sesuai kondisi riil di Satuan Pendidikan Swasta per triwulan pada tahun berjalan. 

Kemudian, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan, menjadi penerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus, dan tidak termasuk ke dalam satuan pendidikan kerja sama atau sistem penerimaan murid baru bersama. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah Swasta Gratis  Pemprov Dki Jakarta  Anggaran  Sekolah Swasta 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp