Pemprov DKI Membuka Lowongan Kerja, Pelamar Sudah 100 Ribu

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka lowongan kerja melalui Program Padat Karya.

Hingga hari ini Minggu 21 Juni 2026, jumlah pelamar sudah mencapai 100 ribu orang.

“Sudah dibuka 37 lowongan pekerjaan dan per hari ini ada 100 ribu pendaftar,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi di Jakarta, Minggu.

Marulina mengatakan pendaftaran Program Padat Karya tahap pertama akan ditutup pada 25 dan 26 Juni 2026.

Lalu, pengumuman akan dilakukan pada 27 Juni 2026 yang juga menjadi waktu pembukaan pendaftaran tahap kedua.

Pemprov DKI Jakarta membuka sebanyak 2.843 lowongan kerja melalui program Padat Karya yang akan dilaksanakan secara bertahap sebagai bagian dari bantalan sosial bagi warga Jakarta yang membutuhkan.

Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Jakarta.

Melalui program ini, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kota diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung sekaligus menjadi dukungan sementara bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan penghasilan.